Юрист Анцелиович: «Нет никаких параллелей между делами о допинге у Свентек и Валиевой»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала отстранение второй ракетки мира из Польши Иги Свентек из-за положительного допинг-теста.

В допинг-пробах польки был обнаружен триметазидин, который мог попасть в ее организм с загрязненным снотворным. Из-за этого вещества в январе на четыре года была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

«Никаких параллелей с делом Валиевой нет. Свентек удалось установить источник — это самое главное, чего не удалось в деле Камиллы. Мы знаем, что версии защиты Валиевой не поверили, тут же наоборот. По-видимому, она смогла провести анализы препаратов, которые употребляла, и там действительно нашли следы загрязнения», — цитирует Анцелиович «ВсеПроСпорт».

Теннисистка получила отстранение на месяц с 12 сентября 2024 года.