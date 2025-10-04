Полина Кудерметова обыграла украинку Стародубцеву и вышла в финал квалификации турнира в Ухане
Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла украинку Юлию Стародубцеву в полуфинале квалификации турнира в Ухане — 7:6 (7:4), 7:5.
Кудерметова 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Стародубцевой 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале квалификации 22-летняя россиянка встретится с болгаркой Викторией Томовой.
