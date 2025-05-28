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Потапова уступила украинке Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Анастасия Потапова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда 24-летняя спортсменка уступила украинке Юлии Стародубцевой — 6:7 (4:7), 2:6. Встреча длилась 1 час 42 минуты.

За игру Потапова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 «двойных» и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Стародубцева в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет против итальянки Ясмин Паолини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина, LL) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2

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Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
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