Потапова уступила украинке Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда 24-летняя спортсменка уступила украинке Юлии Стародубцевой — 6:7 (4:7), 2:6. Встреча длилась 1 час 42 минуты.

За игру Потапова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 «двойных» и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Стародубцева в третьем круге Открытого чемпионата Франции сыграет против итальянки Ясмин Паолини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина, LL) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2