Путинцева вышла в третий круг турнира в Торонто

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира в Торонто. Ее соперница, испанка Паула Бадоса, отказалась от продолжения встречи во втором сете при счете 7:5, 1:0 в пользу представительницы Казахстана. В следующем круге Путинцева сыграет с американкой Элисон Риске.

Также на турнире представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя победила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес за 1 час и 38 минут со счетом 7:6 (7:4), 6:1. В третьем круге Хаддан Майя сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания, 4) — 7:5, 1:0 отказ 2-го игрока

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Лейла Фернандес (Канада, 13) — 7:6 (7:4), 6:1