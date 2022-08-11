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Сегодня, 00:10

Путинцева вышла в третий круг турнира в Торонто

Алексей Еремин
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг турнира в Торонто. Ее соперница, испанка Паула Бадоса, отказалась от продолжения встречи во втором сете при счете 7:5, 1:0 в пользу представительницы Казахстана. В следующем круге Путинцева сыграет с американкой Элисон Риске.

Также на турнире представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя победила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес за 1 час и 38 минут со счетом 7:6 (7:4), 6:1. В третьем круге Хаддан Майя сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Паула Бадоса (Испания, 4) — 7:5, 1:0 отказ 2-го игрока

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Лейла Фернандес (Канада, 13) — 7:6 (7:4), 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2022/
Теннис
Ига Свентек
Лейла Фернандес
Юлия Путинцева
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