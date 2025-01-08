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Сегодня, 15:27

Путинцева обыграла Жабер во втором круге турнира в Аделаиде

Камила Абдурахманова
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила Онс Жабер из туниса во втором круге турнира в Аделаиде.

Матч продолжался 1 час 21 минуту и закончился победой представительницы Казахстана. 30-летняя Путинцева 2 раза подала навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Ее соперница сделала 3 эйса при 1 двойной ошибке и реализовала 1 брейк-пойнт из 6.

За выход в полуфинал соревнований Путинцева поборется с россиянкой Дианой Шнайдер.

Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Онс Жабер (Тунис, WC) — 6:2, 6:4

Теннис
Онс Жабер
Юлия Путинцева
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