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Юлия Путинцева не смогла выйти в финал турнира в Портороже

18:27
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Итальянка Ясмин Паолини вышла в финал теннисного турнира в словенском Портороже. В полуфинале она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:4.

Вторая финалистка определится в паре Кая Юван (Словения) — Элисон Риске (США).

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 2) — 1:6, 6:3, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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