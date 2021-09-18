Юлия Путинцева не смогла выйти в финал турнира в Портороже
18:27
Итальянка Ясмин Паолини вышла в финал теннисного турнира в словенском Портороже. В полуфинале она обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:4.
Вторая финалистка определится в паре Кая Юван (Словения) — Элисон Риске (США).
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ясмин Паолини (Италия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 2) — 1:6, 6:3, 6:4
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