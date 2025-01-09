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Сегодня, 15:55

Путинцева обыграла Шнайдер в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Камила Абдурахманова
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила россиянку Диану Шнайдер в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

Матч продолжался 3 часа 13 минут и закончился победой представительницы Казахстана. 30-летняя Путинцева 1 раз подала навылет, допустив при этом 1 двойную ошибку. Она реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Ее соперница сделала 1 эйс при 5 двойных ошибках и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Россиянка имеет проблемы правой кистью, поэтому брала медицинский тайм-аут.

За выход в финал соревнований Путинцева поборется с американкой Джессикой Пегулой.

Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Юлия Путинцева (Казахстан) — Диана Шнайдер (Россия, 6) — 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Юлия Путинцева
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