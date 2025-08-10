Теннис
10 августа, 01:20

Шнайдер уступила 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Цинциннати уступила китаянке Юань Юэ со счетом 4:6, 6:1, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. На счету 21-летней россиянки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге 98-я ракетка мира, вышедшая в основную сетку как лаки-лузер, встретится с румынкой Сораной Кирстя.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юань Юэ (Китай, LL) — Диана Шнайдер (Россия, 14) — 6:4, 1:6, 6:3

Диана Шнайдер
  • Venco

    "как и в СССР, так и в России" Повторяю вопрос, где по твоей ссылке хоть слово про СССР? Кто утверждал, что в России при Ельцине существовала какая-то система? Одно голословное кукареканье с твоей стороны. см. п.4

    11.08.2025

  • Александр Иванов

    1. как и в СССР, так и в России существовала система применения допинга спортсменами, поддержанная на государственном уровне. Улавливаешь разницу ? Вряд ли.. 2. Русская Вики не нравится.. посмотри другую , монгольскую , например..там точно такая же инфо.. хотя с монгольским трудности у тебя, как и со всеми другими языками 3. вот, что случается, если сутками не выключаете телевизор . Полная ложь и вранье..Ни одному из российских медалистов Сочи не вернули завоеванные ими медали. Никто из российских спортсменов не был реабилитирован Международным арбитражным судом. 4. Насчет того , кто об(оср). лажался не буду спорить , всем всё ясно, лечиться вам надо, болезный

    10.08.2025

  • Venco

    Мели, Емеля...

    10.08.2025

  • Venco

    1. Где здесь хоть слово про СССР, болезный? 2. Русская Вики - помойка, куда каждый может написать, что хочет(пропускают там, правда, специально обученные люди не все, штаб-квартира Вики в США, напомню). Ссылаться на нее зашквар. 3. "Расследование ВАДА" накрылось бордовой шляпой, после того как большинству российских медалистов Сочи вернули завовеанные ими там медали. Незаконно репресиированные российские спортсмены реабилитированы Международным спротивным арбиртажным судом. 4. Вы об(оср).. лажались насчет СССР. Будете с этим спорить?

    10.08.2025

  • Спринт

    ты то залупкин, откель есчо выпердилси .. сдрызднесь подванивай своим в массовочке таких же дундучков ..

    10.08.2025

  • vit 72

    За счёт допинга.

    10.08.2025

  • f0rz

    Там уже далеко не в папе с мамой проблемы

    10.08.2025

  • тебя и с кефира прет нормально, старый маразмат

    10.08.2025

  • а у тебя болезнь дауна!

    10.08.2025

  • Александр Иванов

    я написал только то, что документировано, посмотрите сам в Вики: "В 2016 году по поручению ВАДА провёли расследование , согласно которому в России существовала система применения допинга спортсменами, поддержанная на государственном уровне. Эти выводы также были подтверждены комиссиями МОК ...В результате РУСАДА была лишена аккредитации ВАДА" и далее по тексту.. Лучше вам самому последовать вашему совету

    10.08.2025

  • ValeraK

    Шнайбургер просто не съела свой любимый биг тейсти перед матчем!)

    10.08.2025

  • Venco

    Советский спорт был номер один в мире за счет детско-юношеского спортивного воспитания. Кстати, в самых допингованных видах спорта - плавании и легкой атлетике доминировали американцы. Последуйте совету: иногда лучше жевать, чем говорить.

    10.08.2025

  • Александр Иванов

    советский спорт был номер 1 только за счет допинга, а начали следить - и все пропало.. И не только спорт

    10.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    В России нет никакого капитализма. Да и советский строй на социализм тянул разве что с бооольшой долей условности.

    10.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Пока Саша Бажин, бывший тренер Осаки. Но от Шнайдер тренеры сами бегут один за одним, чего-то там не так.

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    Бегемоту лицо прикрыли,что-бы народ не пугать?!

    10.08.2025

  • Спринт

    водяной облезлый .. максимум кефир-ряженка с 1.11.2008.

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Нужна теннисная академия (но это возможно только в стабильно-благополучной стране), а не семья Тарпищева.

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Красавчик, выпей лучше водки.

    10.08.2025

  • Новоуепинни

    мама с папой не в ту секцию дочу сунули. надо было в тяж атлетику, но там бабок нет ((

    10.08.2025

  • Кот-матрос

    Так и будет, пока папа с мамой не включат голову.

    10.08.2025

  • Новоуепинни

    пополнила список неудачниц-------- чел, ты с такими совковыми штампами щитаешь себя остроумно пишущим?

    10.08.2025

  • Новоуепинни

    ты-то в задрищенске болеешь? нервничаешь?

    10.08.2025

  • Новоуепинни

    зачем мучают несчастную девочку? ну ошиблись папа с мамой, хотели заработать на доче, но не вышло. есть же курьеры, можно работать (( она же за пятерых рюкзаки потащит

    10.08.2025

  • Черемисин57

    Не только большой теннис в попе, а весь спорт в капиталистической России! Когда в России был социализм, то советский спорт был номер 1 в мире!! Вот и вся разница!!@

    10.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Лев Кассиль как чувствовал, что не надо в Цинциннати выступать, Миррочку не пустил. Да уж, такому не научишь.

    10.08.2025

  • Soulles2

    У Дианы очень красивая форма... Ну, а игра ? Игра будет ))

    10.08.2025

  • Gena34

    Чуть по меньше,тренеров менять и может все наладится,а то фиг знает со счета сбился сколько их было в этом сезоне.

    10.08.2025

  • Алексей Гусев

    вроде наняли кого-то.

    10.08.2025

  • Российский теннис как мужской так и женский катится вниз по наклонной... Федерации тенниса НЕОБХОДИМО задуматься над системой подготовки спортсменов, обеспечить условия и нанять хороший мирового уровня тренерский состав, раз нет своих!!!

    10.08.2025

  • Топотун

    Хочешь ее пусси, старый развратник?

    10.08.2025

  • sergsteed

    совсем развалилась.

    10.08.2025

  • Максим

    Калинская выиграла

    10.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Лаки-лузер обыграла лузера.

    10.08.2025

  • Спринт

    Страшненькая только благодаря сильно просевшему в качестве женскому тенниссному туру, хоть что то еще из себя представляет. Еще лет 20 тому назад таких страшненьких и близко не было в первой сотне рейтинга WTA.

    10.08.2025

  • Haiaxi

    Совсем сдулась. Трудно без тренера.

    10.08.2025

  • Djin Ignatov

    С-100 в очередной раз буксует и даже не думает выехать на дорогу ! Очередь за " жабрами " ?

    10.08.2025

  • igor1972

    Какая печаль Шнайдер в этом сезоне. Непонятно, что происходит.

    10.08.2025

  • pupkin-221

    повезло только Веронике Кудерметовой, которая вылетит только завтра. :laughing:

    10.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Диана продолжает уверенно деградировать. Нужно проветрить голову и начинать всё заново!

    10.08.2025

  • pupkin-221

    Одна надежда на Мирру, которая не приехала ! :laughing::laughing::laughing:

    10.08.2025

  • pupkin-221

    У Дианы вместо тренера - папа-боксер ! Это диагноз !

    10.08.2025

  • nikola mozaev

    Просто позорное выступление наших девушек на турнире в Цинциннати. Шнайдер пополнила список неудачниц.

    10.08.2025

