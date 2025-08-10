Шнайдер уступила 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Цинциннати уступила китаянке Юань Юэ со счетом 4:6, 6:1, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. На счету 21-летней россиянки 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге 98-я ракетка мира, вышедшая в основную сетку как лаки-лузер, встретится с румынкой Сораной Кирстя.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юань Юэ (Китай, LL) — Диана Шнайдер (Россия, 14) — 6:4, 1:6, 6:3