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Сегодня, 02:01

Соболенко сыграет с Юэ во втором круге турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Китайская теннисистка Юань Юэ победила в первом круге турнира в Торонто. В двух сетах она выиграла у испанки Кристины Букши — 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут.

Следующей соперницей Юэ будет Арина Соболенко из Белоруссии.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юань Юэ (Китай) — Кристина Букша (Испания) — 6:3, 6:3

Эшлин Крюгер (США, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:2

Наоми Осака (Япония, WC) — Онс Жабер (Тунис, 9) — 6:3, 6:1

Магда Линетт (Польша) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:3, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
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