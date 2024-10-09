Итальянка Паолини сыграет против Эрики Андреевой во втором круге «тысячника» в Ухани
6-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини победила китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в Ухани.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу итальянской теннисистки.
В третьем раунде «тысячника» Паолини сыграет против россиянки Эрики Андреевой, которая ранее одержала победу над своей сестрой Миррой (6:3, 6:1).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия, 3) — Юань Юэ (Китай) — 6:4, 6:3
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