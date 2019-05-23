Украинка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу Франции Фиону Ферро - 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

В матче за выход в финал 19-летняя украинка сыграет победительницей поединка Арина Соболенко (Белоруссия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, 6) - Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 6:3