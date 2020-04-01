Ястремская собирает деньги для одесситов, пострадавших из-за ситуации вокруг коронавируса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в своем Instagram объявила о сборе средств для помощи нуждающимся в Одессе.

— Нас ждут бабушки и дедушки, люди с инвалидностью, многодетные мамы, а также те, кто остался без работы и средств к существованию, — написала Ястремская. — Вирус — это не миф, это серьезная угроза.?? ??Но объединив усилия, мы, одесситы, обязательно сможем ему противостоять! Мы призываем волонтеров помочь нам с доставкой и координацией процесса. Наши — инструкция по вашей личной безопасности, средства защиты (маски и перчатки), продуктовые наборы, твои — время и стремление творить добро.??

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121. По этой причине большинство соревнований в мире, приостановлены или отменены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом, кто выздоровел. Список обновляется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте



