Ястремская прокомментировала свой положительный допинг-тест

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала комментарий в связи с положительным тестом на допинг.

«Несколько дней назад я получила сообщение от ITF, что я сдала положительный тест на метаболит местеролона 24 ноября 2020 года, — говорится в сообщении в Twitter спортсменки. — Твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность и запрещенные вещества. Я шокирована и поражена этим, особенно учитывая то, что за две недели до этого, 9 ноября, я сдала отрицательный допинг-тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира года я приостановила тренировки, чтобы подготовиться к новому сезону».

Украинка заявила, что концентрация запрещенного вещества очень маленькая, подтверждение чего она получила в научной оценке. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно, находясь в составе чего-то еще. Ястремская также подчеркнула, что твердо намерена доказать свою невиновность.

20-летняя Ястремская занимает 29-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 3 турнира WTA и три ITF в одиночном разряде, а также три турнира ITF в паре.