Ястремская обыграла Векич на WTA Elite Trophy
14:10
Украинка Даяна Ястремская обыграла хорватку Донну Векич в матче группового турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) — 7:6 (8:6), 6:2.
Это поражение стало для Векич уже вторым в группе.
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Азалия»
Даяна Ястремская (Украина, 10) — Донна Векич (Хорватия, 8) — 7:6 (8:6), 6:2
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