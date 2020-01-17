Ястремская обыграла Соболенко и вышла в финал турнира в Аделаиде
08:49
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла белорусску Арину Соболенко со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Украинка сделала 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и выиграла 2 брейк-пойнта из 6. Соболенко 6 раз подала на вылет, сделала 4 двойных ошибки и взяла один брейк из двух.
В финале турнира Ястремская встретится с победительницей пары Эшли Барти — Дэниэл Коллинз.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия, 6, WC) — 6:4, 7:6 (7:4)
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