Ястремская обыграла Соболенко и вышла в финал турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Аделаиде обыграла белорусску Арину Соболенко со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Украинка сделала 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и выиграла 2 брейк-пойнта из 6. Соболенко 6 раз подала на вылет, сделала 4 двойных ошибки и взяла один брейк из двух.

В финале турнира Ястремская встретится с победительницей пары Эшли Барти — Дэниэл Коллинз.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия, 6, WC) — 6:4, 7:6 (7:4)