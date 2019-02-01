Ястремская обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Таиланде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в четвертьфинале турнира WTA обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 7:6 (7:5), 6:1. В полуфинале она сыграет с полячкой Магдой Линетт.

В другом полуфинале встретятся Тамара Зиданшек из Словении и Айла Томлянович из Австралии.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, 8) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) - 7:6 (7:5), 6:1

Тамара Зиданшек (Словения) - Виктория Голубич (Швейцария) - 4:6, 6:1, 6:2

Магда Линетт (Польша) - Ван Яфань (Китай) - 6:2, 6:3

Айла Томлянович (Австралия, 6) - Чжэн Сайсай (Китай, 4) - 6:1, 6:3