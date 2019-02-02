Ястремская обыграла Линетт и пробилась в финал турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Польши Магду Линетт (6:4, 6:3) в матче 1/2 финала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Матч продолжался один час и 27 минут.

В финале украинке будет противостоять австралийка Айла Томлянович.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина, 8) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:3