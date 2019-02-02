Ястремская обыграла Линетт и пробилась в финал турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Польши Магду Линетт (6:4, 6:3) в матче 1/2 финала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Матч продолжался один час и 27 минут.
В финале украинке будет противостоять австралийка Айла Томлянович.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина, 8) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...