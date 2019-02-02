16:29 | Теннис — WTA

Ястремская обыграла Линетт и пробилась в финал турнира в Хуахине

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Польши Магду Линетт (6:4, 6:3) в матче 1/2 финала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Матч продолжался один час и 27 минут.

В финале украинке будет противостоять австралийка Айла Томлянович.

Хуахин (Таиланд) 

Турнир WTA Toyota Thailand Open presented by E@ 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Даяна Ястремская (Украина, 8) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/thailand/2019/

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