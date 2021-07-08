Ястремская обыграла Фрех во втором раунде турнира в Гамбурге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила поляку Магдалену Фрех (7:6, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Гамбурге (Германия). Украинка посеяна на турнире под первым номером.
Следующей соперницей Ястремской станет итальянка Сара Эррани. Вторая сеяная Юлия Путинцева из Казахстана покидает турнир — ее обыграла немка Андреа Петкович (6:2, 1:6, 6:4).
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина, 1) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:6 (7:5), 6:1
Андреа Петкович (Германия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 2) — 6:2, 1:6, 6:4
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Анна Цая (Германия, Q) — 6:2, 6:2
Сара Эррани (Италия) — Ана Конюх (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:3
Юлия Нимайер (Германия, WC) — Тамара Корпач (Германия, WC) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3
Дэниэлл Коллинз (США, 4) — Кристина Куцова (Словакия, LL) — 1:6, 6:2, 6:3
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Бернарда Пера (США, 7) — 2:6, 6:3, 6:4
Тамара Зиданшек (Словения, 3) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:3
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю