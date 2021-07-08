Ястремская обыграла Фрех во втором раунде турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила поляку Магдалену Фрех (7:6, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Гамбурге (Германия). Украинка посеяна на турнире под первым номером.

Следующей соперницей Ястремской станет итальянка Сара Эррани. Вторая сеяная Юлия Путинцева из Казахстана покидает турнир — ее обыграла немка Андреа Петкович (6:2, 1:6, 6:4).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 1) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:6 (7:5), 6:1

Андреа Петкович (Германия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 2) — 6:2, 1:6, 6:4

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Анна Цая (Германия, Q) — 6:2, 6:2

Сара Эррани (Италия) — Ана Конюх (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:3

Юлия Нимайер (Германия, WC) — Тамара Корпач (Германия, WC) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3

Дэниэлл Коллинз (США, 4) — Кристина Куцова (Словакия, LL) — 1:6, 6:2, 6:3

Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Бернарда Пера (США, 7) — 2:6, 6:3, 6:4

Тамара Зиданшек (Словения, 3) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:3