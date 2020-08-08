Ястремская и Соснович не смогли выйти в полуфинал турнира в Палермо

Хорватка Петра Мартич, эстонка Анет Контавейт, француженка Фиона Ферро и итальянка Камила Джорджи вышли в полуфинал турнира в Палермо.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1

Фиона Ферро (Франция) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:4, 6:1

Камила Джорджи (Италия) — Даяна Ястремская (Украина, 7) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3