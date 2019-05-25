Ястремская гордится победой на турнире в Страсбурге

Украинка Даяна Ястремская, которая выиграла турнир в Страсбурге, прокомментировала свою победу. Она рассказала о трудностях, которые испытывала во время финального матча.

– Очень взволнована и вся на эмоциях – это то, что я испытываю сейчас, – приводит пресс-служба WTA слова Ястремской. – Я старалась изо всех сил, много работала. Не знаю, как это описать. Горжусь, что в решающем сете смогла в себе страсть, силу, когда проигрывала – 5:6. Я чувствовала себя очень уставшей, у меня была мозоль на стопе. Она кровоточила, было очень больно. Но я горжусь собой, что нашла в себе силы и вложила их в игру.