Самсонова сыграет с Паолини в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила румынку Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 3:6, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 24 минуты. В следующем круге итальянка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8?963?700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ясмин Паолини (Италия, 6) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 3:6, 6:4
Новости