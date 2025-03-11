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11 марта 2025, 09:26

Самсонова сыграет с Паолини в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила румынку Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 3:6, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 24 минуты. В следующем круге итальянка встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8?963?700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:4, 3:6, 6:4

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Теннис
Людмила Самсонова
Ясмин Паолини
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