Бадоса из-за травмы не смогла доиграть матч против Муховой на «тысячнике» в Пекине

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с матча третьего круга «тысячника» в Пекине против чешки Каролины Муховой.

Спортсменка отказалась от продолжения встречи при счете 4:2 в пользу Муховой. Перед этим Бадоса брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Испанка не смогла продолжить игру и покинула корт в слезах.

Следующей соперницей Муховой будет либо китаянка Чжан Шуай, либо американка Аманда Анисимова.

Также в четвертый круг турнира в Пекине вышла итальянка Ясмин Паолини, которая с «баранкой» обыграла Софию Кенин из США — 6:3, 6:0. В следующем раунде она встретится с чешкой Марией Боузковой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Мухова (Чехия, 13) — Паула Бадоса (Испания, 18) — 4:2 отказ 2-го игрока

Ясмин Паолини (Италия, 6) — София Кенин (США, 27) — 6:3, 6:0