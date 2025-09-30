Теннис
30 сентября, 19:57

Паолини обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила чешку Марию Боузкову в четвертом круге «тысячника» в Пекине — 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 46 минут.

8-я ракетка мира Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнто из 12. На счету 52-й ракетки мира Боузковой два эйса, семь двойных и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В 1/4 финала турнира Паолини сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:2, 7:5

