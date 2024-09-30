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Сегодня, 11:07

Линетт выбила Паолини из турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Итальянка Ясмин Паолини проиграла польке Магде Линетт в третьем круге турнира в Пекине — 4:6, 0:6.

Матч длился 1 час 25 минут. 45-я ракетка мира Линетт за игру реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира Паолини — 2 из 9.

Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Мирра Андреева (Россия) — Донна Векич (Хорватия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Магда Линетт (Польша, 31) — Ясмин Паолини (Италия, 3) — 6:4, 6:0

Теннис
Ясмин Паолини
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