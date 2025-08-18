Паолини — о победе над Кудерметовой: «Я хорошо сыграла в важных моментах матча»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини объяснила, за счет чего победила россиянку Веронику Кудерметову в полуфинале турнира в Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу 29-летней итальянки.

«Думаю, сегодня в важных моментах я сыграла хорошо. Особенно в третьем сете были шансы получить другой счет. И там я буквально умоляла себя: «Сделай мощную подачу. Пожалуйста, помоги себе подачей», и это сработало», — сказала Паолини в интервью Tennis Channel.

Спортсменка отметила, что по ходу матча настраивала себя играть агрессивно и принимать решения без спешки.

В финале «тысячника» Паолини встретится с полькой Игой Свентек, которая обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.