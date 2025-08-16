Теннис
16 августа, 05:54

Кудерметова сыграет с Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати

Паолини переиграла Гауфф в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Евгений Козинов
Корреспондент
Ясмин Паолини.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини выиграла у американки Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Цинциннати — 2:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 3 минуты. 29-летняя итальянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

В полуфинале Паолини сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в пятницу обыграла Варвару Грачеву — 6:1, 6:2.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Коко Гауфф (США, 2) — 2:6, 6:4, 6:3

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис
Ясмин Паолини
  • Из Алматы

    Вероника после победы на Уиме в паре, похоже, всё ещё на подъёме. Объективно технически и тактически Ясмин посильнее. Но счёт личных встреч между ними - 3:1 в пользу Вероники. Правда, в последний раз они играли ровно 4 года назад; тогда в том же Цинциннати победила Вероника... В общем Ясмин сильнее в одном, но психологическое преимущество - у Вероники. Если она сумеет его сохранить, то Ясмин начнёт нервничать и ошибаться больше обычного.

    16.08.2025

  • miker65

    Бояру закусывай! 'c :grinning::grinning:

    16.08.2025

  • Dmitry Gazdaev

    Интересно, конечно, почитать. Для тех, кто ставит – найдите в любом поиске сервис прогнозов на спорт по фразе: «серебряный прогноз сайт». Это старейший сервис, которому можно доверять. С 2013 года работают. Гарантии!

    16.08.2025

  • dedpihto59

    финал вполне реален:fingers_crossed:

    16.08.2025

  • Sam17

    16 двойных - это сильно!)

    16.08.2025

  • Черемисин57

    Гауфф губит большое количество двойных ошибок при подаче! 16 двойных- это очень много!! Наверняка они были в решающие моменты игры- отсюда и победа колобка!!! Куда смотрят тренеры Гауфф? Гонять её нужно на тренировках до тех пор, пока первая подача не станет идеальной!

    16.08.2025

  • Алехандрохорс

    Ну значит после "чебурашки" будет "колобок".) С любовью ко всем).

    16.08.2025

  • rake

    с колобкой Веронике полегче будет

    16.08.2025

  • nikola mozaev

    В третий раз подряд Паолини обыграла Гауфф в этом году! Как она это делает? На мой взгляд Кори более мастеровитая теннисистка, чем итальянский "колобок". Веронике должно быть проще в противостоянии с Жасмин. Ждём финал от Кудерметовой!

    16.08.2025

