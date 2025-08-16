Кудерметова сыграет с Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати

Паолини переиграла Гауфф в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини выиграла у американки Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Цинциннати — 2:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 3 минуты. 29-летняя итальянка ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 16 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

В полуфинале Паолини сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в пятницу обыграла Варвару Грачеву — 6:1, 6:2.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Коко Гауфф (США, 2) — 2:6, 6:4, 6:3