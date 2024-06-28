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Сегодня, 17:46

Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истборне

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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Ясмин Паолини в полуфинале турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания) со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Паолини 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Касаткиной 4 двойные и 5 реализованных брейков из 15.

В финале турнира в Истборне Касаткина встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес (30-я ракетка мира).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ясмин Паолини (Италия, 3) — 3:6, 7:5, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
Ясмин Паолини
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