Потапова проиграла во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение во втором круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она проиграла итальянке Ясмин Паолини — 7:6 (2:7), 3:6.
Матч продолжался 1 час 40 минут. 23-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 14).
Следующей соперницей Паолини будет еще одна россиянка Мирра Андреева, которая ранее победила Каролину Плишкову — 6:2, 6:3.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ясмин Паолини (Италия, 5) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7 (7:2), 6:3
Источник: Сетка турнира WTA Cincinnati Open
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