Яшина проиграла Кербер в первом круге турнира WTA в Германии
20:46
Российская теннисистка Екатерина Яшина не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
В первом круге она уступила немке Ангелике Кербер со счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 52 минуты.
В следующем туре соперницей Кербер станет россиянка Анна Блинкова, которая обыграла Клару Таусон из Дании (7:6 (7:4), 4:6, 6:2).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия, 4) — Екатерина Яшина (Россия, Q) — 6:1, 6:1
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