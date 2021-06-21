Яшина проиграла Кербер в первом круге турнира WTA в Германии

Российская теннисистка Екатерина Яшина не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

В первом круге она уступила немке Ангелике Кербер со счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 52 минуты.

В следующем туре соперницей Кербер станет россиянка Анна Блинкова, которая обыграла Клару Таусон из Дании (7:6 (7:4), 4:6, 6:2).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 4) — Екатерина Яшина (Россия, Q) — 6:1, 6:1