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17 февраля 2025, 15:29

Яшина не сумела выйти во второй круг парного турнира в Дубае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Екатерина Яшина и японка Аои Ито уступили бразильянке Беатрис Хаддад Майе и немке Лауре Зигемунд в первом круге турнира в Дубае в парном разряде — 3:6, 6:7 (3:7).

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

В следующем круге Хаддад Майя и Зигемунд сыграют с парой Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Аои Ито/Екатерина Яшина (Япония/Россия, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)

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Теннис
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