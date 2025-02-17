Яшина не сумела выйти во второй круг парного турнира в Дубае

Российская теннисистка Екатерина Яшина и японка Аои Ито уступили бразильянке Беатрис Хаддад Майе и немке Лауре Зигемунд в первом круге турнира в Дубае в парном разряде — 3:6, 6:7 (3:7). Игра продолжалась 1 час 32 минуты. В следующем круге Хаддад Майя и Зигемунд сыграют с парой Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды). Дубай (ОАЭ) Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Призовой фонд 3 654 963 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Аои Ито/Екатерина Яшина (Япония/Россия, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)