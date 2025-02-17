Яшина не сумела выйти во второй круг парного турнира в Дубае
Российская теннисистка Екатерина Яшина и японка Аои Ито уступили бразильянке Беатрис Хаддад Майе и немке Лауре Зигемунд в первом круге турнира в Дубае в парном разряде — 3:6, 6:7 (3:7).
Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
В следующем круге Хаддад Майя и Зигемунд сыграют с парой Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Аои Ито/Екатерина Яшина (Япония/Россия, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)
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