Ярослава Шведова: «Наконец-то меня выпустили»

Представительница Казахстана Ярослава Шведова рассказала о том, что ее карантин завершился. Он продолжался две недели. Она прилетела в Нур-Султан на одном самолете с женщиной, у которой был обнаружен коронавирус. Из-за пандемии сезон прерван до 7 июня.

— Ура! — написала Шведова в своем Instagram. — Меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.