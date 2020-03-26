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Ярослава Шведова: «Наконец-то меня выпустили»

13:11
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Представительница Казахстана Ярослава Шведова рассказала о том, что ее карантин завершился. Он продолжался две недели. Она прилетела в Нур-Султан на одном самолете с женщиной, у которой был обнаружен коронавирус. Из-за пандемии сезон прерван до 7 июня.

— Ура! — написала Шведова в своем Instagram. — Меня выпустили! Наконец-то я возвращаюсь домой.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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