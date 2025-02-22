Янчук считает преждевременными сравнения Андреевой с Шараповой: «Мария была великой, а Мирра лишь на пути к этому»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Мирры Андреевой на турнире категории WTA в Дубае (ОАЭ).

В финале 17-летняя россиянка выиграла у датчанки Клары Таусон (7:6 (7:1), 6:1).

«Мирра — большая молодец! Мы видим, что она прибавила во многих аспектах и смогла, показав высокий уровень, взять этот трофей. Думаю, она еще как минимум пару лет будет лишь прибавлять, и если так и будет, то Мирра сможет претендовать за борьбу за первую тройку мира или даже лидерство в женском теннисе. Но уже сейчас она может претендовать на победу в турнирах «Большого шлема». В дальнейшем от нее можно ожидать любых побед», — сказал Янчук «СЭ».

Заслуженный тренер России также прокомментировал сравнение Мирры Андреевой с Марией Шараповой.

«Мария была великой, а Мирра лишь на пути к этому, и лишь время покажет, придет ли она к таким же достижениям, за Марией уже были большие победы, тот же Уимблдон. Их трудно равнять и по стилю, и по достижениям, Мирре только предстоит доказать, что она способна их достичь. Для начала Андреевой нужно взять хотя бы один «Большой шлем», — добавил Янчук.

Для Андреевой этот титул стал вторым в карьере и первым на турнирах уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

(Денис Сафронов)