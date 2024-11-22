Янчук считает, что Веснина вписала свое имя в историю тенниса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что олимпийская чемпионка Елена Веснина вписала свое имя в историю российского и мирового тенниса.

«Годы берут свое, но она могла бы еще играть на высоком уровне в парном разряде. Она вписала свое имя в историю российского и мирового тенниса, все-таки она выигрывала олимпийское золото и турниры «Большого шлема». Она честно и добросовестно относилась к теннису, была очень ярким игроком и заработала уважение от соперниц и партнеров по команде. Я думаю, что из тенниса совсем она не уйдет, возможно, будет кого-то тренировать или станет экспертом, ее опыт и знания всегда будут очень ценны», — приводит слова тренера ТАСС.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Веснина одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном разряде. Веснина — победительница Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде.