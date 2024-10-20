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Янчук считает, что Касаткина с трудом обыграла Андрееву в финале турнира в Нинбо

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнира в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

«Матч был интересный, затяжной. Касаткина действовала более разнообразно, однако ей не хватало скорости, остроты. Мирра играла острее, но она не смогла реализовать свое преимущество. Сказался опыт, все-таки Касаткина давно играет, а у юной Андреевой финалов в карьере пока совсем немного», — приводит ТАСС слова Янчука.

27-летняя Касаткина завоевала свой восьмой титул WTA в карьере и второй в 2024 году.

Источник: ТАСС
Теннис
Дарья Касаткина
Мирра Андреева
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