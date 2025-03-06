Янчук: «Андреева в следующем году будет впереди Соболенко»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук ответил на вопрос, кто из теннисисток с постсоветского пространства может навязать конкуренцию Арине Соболенко за первый номер рейтинга WTA.

«К сожалению, золотой век Касаткиной прошел — она уже была в десятке. Может быть, еще до нее дотянется, но время работает против нее. Сейчас все ставки только на молодежь. Думаю, Мирра Андреева может побороться. Возможно, в этом году еще рано, но Мирра прогрессирует на глазах. В следующем году, думаю, она будет впереди Соболенко», — сказал Янчук Legalbet.by.

На данный момент Соболенко является первой ракеткой мира с 9076 очками. Андреева занимает 11 место с 3720 баллами.