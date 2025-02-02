Янчук раскритиковал украинку Ястремскую за отказ от рукопожатия с Александровой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал отказ украинской теннисистки Даяны Ястремской от рукопожатия с россиянкой Екатериной Александровой после поражения от нее в финале турнира в Линце.

30-летняя Александрова одержала победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:5.

После игры Ястремская отказалась от рукопожатия с соперницей и не стала позировать с ней на церемонии награждения.

«Очень жаль, что в спорт вмешивается политика. Если ты вышел на корт и проиграл, принимай правила, держи лицо. Это неспортивное поведение, и если такие ситуации будут часто повторяться, WTA должна будет принимать какие-то меры», — цитирует Янчука ТАСС.

Александрова завоевала пятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.