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10 февраля 2025, 06:50

Янчук: «Потапова не оставила шансов Бронцетти после первого сета»

Даниил Аршавский

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о победе теннисистки Анастасии Потаповой в финале турнира в румынском Клуж-Напоке с итальянкой Лючией Бронцетти (4:6, 6:1,6:2).

«Потапова показала хорошую игру в финале. Она проиграла первый сет, но не сдалась. После этого она вела игру на своих условиях и не оставила никаких шансов сопернице. Приятно, что наши теннисистки выигрывают титулы, но это относительно небольшой турнир», — цитирует Янчука ТАСС.

23-летняя россиянка в 3-й раз за карьеру завоевала титул на уровне WTA в одиночном разряде. В 2023 году Потапова становилась победительницей турнира в Линце, а также выигрывала соревнования в Стамбуле в 2022-м.

Источник: ТАСС
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Теннис
Анастасия Потапова
Виктор Янчук
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