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Янчук: «Соболенко не хватает психологической устойчивости»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о лучшей теннисистке 2024 года.

«У женщин нет явных фавориток. Есть тройка сильнейших — Соболенко, Свентек и Гауфф. Между ними и будут разыгрываться основные трофеи. Соболенко не хватает надежности, психологической устойчивости. Она может дать как положительный результат, так и проиграть непонятно кому. Свентек играет недостаточно мощно и стабильно. Белоруска ее сильнее чисто физически, что сказывается и на ударах, и на игре. Гауфф же более-менее универсальная, но вот чего-то ей постоянно тоже не хватает», — привеодит слова Янчука Legalbet.by.

В 2024 году Соболенко выиграла 4 титула WTA, в том числе победила на Australian Open и US Open. 26-летняя белоруска возглавляет рейтинг теннисисток.

Источник: Legalbet
Арина Соболенко
Виктор Янчук
Ига Свентек
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