Янчук оценил шансы Кудерметовой обыграть Калинину в Риме

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в комментарии «СЭ» оценил шансы российской теннисистки Вероники Кудерметовой обыграть украинку Ангелину Калинину в 1/2 финала турнира в Риме.

«Какие шансы у Кудерметовой обыграть Калинину? Думаю, 50 на 50. Решит все психологическая сторона дела, кто окажется надежнее и сыграет ключевые мячи. По силе игры они примерно одинаковы, одинаково неплохо владеют ударами задней линии, справа и слева. Я не вижу каких-то преимуществ ни у той, ни у другой. Все решит конкретный характер борьбы и умение сыграть ключевые мячи — те, которые будут определять судьбу гейма, сета и матча», — сказал Янчук корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Матч между Кудерметовой и Калининой пройдет сегодня, 19 мая, на стадионе «Форо Италико». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Кудерметова — Калинина, Рыбакина — Остапенко: два полуфинала в Риме. Онлайн-трансляция матчей



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