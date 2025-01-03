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Сегодня, 15:04

Янчук оценил шансы Андреевой на победу в турнире в Брисберне

Камила Абдурахманова
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Теннисист Виктор Янчук прокомментировал выступление Мирры Андреевой на турнире в австралийском Брисберне.

«Учитывая, что в женском теннисе сейчас явных фаворитов нет, но Соболенко будет посильнее. Но это в теории, а практически Мирра достаточно ровно играет, достаточно надежно и разнообразно. Поэтому у нее большой потенциал, Андреева по натуре игрок правильные делает ходы, иногда неожиданные. Поэтому ее год настал», — сказал Янчук Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Брисбене российская теннисистка Андреева встретится с победителем пары Арина Соболенко (Беларусь) — Мария Боузкова (Чехия).

Источник: Vprognoze.ru
Виктор Янчук
Мирра Андреева
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