Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:58

Янчук оценил игру Шнайдер на турнире в Будапеште

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российская теннисистка Диана Шнайдер значительно улучшила свою игру в этом сезоне.

«Меня радует, что в числе наших талантливых теннисистов появилось еще одно имя. Шнайдер в третий раз в этом сезоне вышла в финал турнира WTA, это заметный прогресс. Она здорово играет, у нее хорошие удары, в этом году она добилась значительного прогресса. Возможно, есть недостатки в физической подготовке, но с этим можно работать», — цитирует Янчука ТАСС.

Ранее Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште, где сыграет против белоруски Александры Саснович.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Диана Шнайдер
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
В суде подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Ольховский — о Медведеве на Уимблдоне: «Считаю, что Даниил провел хороший турнир»
Медведев переключается на Олимпиаду. Успеет ли он подготовиться к Играм-2024?
Медведев сохранил пятую позицию в рейтинге ATP
Медведев и Синнер провели самый длинный розыгрыш Уимблдона-2024
Названа общая сумма дохода Алькараса за победу на Уимблдоне-2024
Алькарас прокомментировал свое соперничество с первой ракеткой мира Синнером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеева получила награду за звание чемпионки мира среди юниоров 2023 года

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости