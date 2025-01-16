Янчук назвал уверенной победу Хачанова во втором круге Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Карен Хачанов одержал уверенную победу над канадцем Габриэлем Диалло в матче второго круга Australian Open.

«Карен — молодец, он одержал хорошую и уверенную победу. Соперник был непростой, но, конечно, Хачанов был выше классом. Наш теннисист находится сейчас в хорошей форме, он хорошо подает и заметно прибавил в стабильности. Выход в третий круг абсолютно закономерен», — приводит слова Янчука ТАСС.

Встреча между Хачановым и Диалло завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 3 часа 16 минут. 28-летний россиянин сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующим соперником Хачанова станет австралиец Джеймс Маккейб.