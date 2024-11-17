Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:45

Янчук назвал слабые стороны игры белоруски Соболенко

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер Виктор Янчук поделился мнением об игре белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Соболенко — непредсказуемая теннисистка. Ей очень сильно не хватает стабильности и психологической устойчивости. Никогда не знаешь, когда она попадет в корт, а когда смажет. Арина в любой момент может преподнести сюрприз в обе стороны. Поэтому у Соболенко между действительно выдающимися результатами бывают провалы и неожиданные поражения», — цитирует Янчука Legalbet.by.

В полуфинале Итогового турнира в Эр-Рияде Соболенко уступила американке Коко Гауфф (6:7, 3:6). Несмотря на это поражение, 26-летняя спортсменка завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга.

Источник: Legalbet
Теннис
Арина Соболенко
Виктор Янчук
Читайте также
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Шольца
Популярное видео
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Финалистку юниорского Уимблдона Бартункову дисквалифицировали за допинг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости