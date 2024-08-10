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Сегодня, 22:25

Янчук назвал потрясающей победу Шнайдер над Гауфф

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Дианы Шнайдер над второй ракеткой мира Кори Гауфф в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1.

«С каждым турниром Шнайдер играет все лучше. В последнее время она показывает очень хорошие результаты. В этом сезоне она выиграла несколько турниров, на прошлой неделе взяла серебро Олимпиады и сейчас одержала потрясающую победу над грозным соперником. Я думаю, впереди у нее будет много больших побед», — цитирует Янчука ТАСС.

В четвертьфинале соревнований Шнайдер встретится со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Источник: ТАСС
Виктор Янчук
Диана Шнайдер
Кори Гауфф
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