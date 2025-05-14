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14 мая 2025, 16:48

Янчук назвал обидным поражение Андреевой от Гауфф

Сергей Ярошенко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Мирры Андреевой от американской теннисистки Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме.

Матч заершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Гауфф.

«Обидное поражение, и хотя Мирра проиграла в двух сетах, игра была равной. Гауфф была чуть острее и немного удачливее. Мирра могла выиграть тай-брейк, она упустила много возможностей, и кто знает, чем закончился бы матч, если бы он дошел до решающей партии. В любом случае это полезный опыт, и для игрока десятки мирового рейтинга четвертьфинал — это хороший результат», — цитирует специалиста ТАСС.

Для 18-летней россиянки это четвертое поражение от Гауфф в карьере.

В полуфинале тунира 21-летняя американка встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Циньвэнь Чжэн (Китай).

Источник: ТАСС
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Теннис
Виктор Янчук
Кори Гауфф
Мирра Андреева
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