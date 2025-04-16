Свентек стала первой четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте
Польская теннисистка Ига Свентек одержала уверенную победу над Яной Фетт из Хорватии во втором круге турнира в Штутгарте — 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час 17 минут.
В четвертьфинале соревнований 2-я ракетка мира сыграет против победительницы пары Эмма Наварро (США, 7) — Елена Остапенко (Латвия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 6:2, 6:2
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