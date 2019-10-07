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«Я читаю комментарии и ненавижу себя за это». Осака — о хейтерах

18:13
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Третья ракетка мира японка Наоми Осака отметила, что читает комментарии болельщиков и злится из-за этого на себя.

— Все в теннисном мире знают кто я, — цитирует wtatennis. — Так что не думаю, что мне нужно что-то доказывать. Единственная проблема — я читаю комменты. Ненавижу себя за это. Все время злюсь из-за этого. И у меня появилось это желание — доказать всем хейтерам, что я могу.

Но по сути, я знаю кто я. Знаю, на что способна. Просто стараюсь становиться лучше каждый день.

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