WTA выступила с заявлением по поводу отмены турниров из-за коронавируса

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением по поводу отмены турниров из-за угрозы коронавируса.

— У WTA есть обязанности перед ее членами (как спортсменами, так и турнирами и их организаторами) по предоставлению возможностей для игры, — цитирует Tennis365 заявление ассоциации. — Сейчас мы понимаем, что не можем предоставить эти возможности, так что лучше немного подождать, чтобы оценить ситуацию. Мы активно поддерживаем связь с организаторами турниров на грунтовых и травяных кортах. Мы считаем разумным принимать быстрые решения, но в то же время нужно не просто реагировать, а потратить время на оценку возможностей по проведению европейской серии турниров. Ассоциация рассчитывает принять решение на следующей неделе.

Ранее были отменены 6 турниров, которые должны были пройти в Индиан-Уэллсе, Майами, Чарльстоне, Гвадалахаре, Боготе и Штуттгарте. Ожидается, что сезон возобновится 20 апреля турниром в Стамбуле.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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