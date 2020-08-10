WTA впервые обновила рейтинг после пандемии: лучшая среди россиянок — Александрова
WTA впервые с 16 марта опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.
В первой десятке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом за ней расположились Симона Халеп из Румынии и чешка Каролина Плишкова.
Наибольшего прогресса добилась Фиона Ферро. Француженка, которая выиграла турнир в Палермо, поднялась с 53-й на 44-ю строчку.
Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, сохранившая за собой 27-ю позицию.
Рейтинг WTA от 10 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4 (4). София Кенин (США) — 4590
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625...
27 (27). Екатерина Александрова — 1775...
30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1540...
32 (32). Светлана Кузнецова — 1527...
40 (40). Вероника Кудерметова — 1373...
61 (61). Анна Блинкова — 969...
66 (66). Дарья Касаткина — 905...
85 (84). Анастасия Потапова (все — Россия) — 759.