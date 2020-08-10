WTA впервые с 16 марта опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом за ней расположились Симона Халеп из Румынии и чешка Каролина Плишкова.

Наибольшего прогресса добилась Фиона Ферро. Француженка, которая выиграла турнир в Палермо, поднялась с 53-й на 44-ю строчку.

Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, сохранившая за собой 27-ю позицию.

Рейтинг WTA от 10 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

4 (4). София Кенин (США) — 4590

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4580

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625...

27 (27). Екатерина Александрова — 1775...

30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1540...

32 (32). Светлана Кузнецова — 1527...

40 (40). Вероника Кудерметова — 1373...

61 (61). Анна Блинкова — 969...

66 (66). Дарья Касаткина — 905...

85 (84). Анастасия Потапова (все — Россия) — 759.