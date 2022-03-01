WTA вернула информацию о российских теннисистках на своем сайте

WTA удалила, а затем вернула информацию о российских теннисистках на своем сайте

Женская теннисная ассоциация (WTA) вернула информацию в профилях российских теннисисток на сайте организации спустя несколько часов после удаления, информирует РИА «Новости».

В понедельник организация удалила из профилей теннисисток из России фотографии и данные о завоеванных титулах, текущем рейтинге, выигранных призовых и возрасте. Теннисистки присутствуют в рейтинге WTA, однако напротив их фамилий нет флага России.

Исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.

На текущий момент наивысшую позицию в рейтинге WTA среди российских теннисисток занимает Анастасия Павлюченкова — 14-е место. Также в первую сотню входят Вероника Кудерметова (24), Дарья Касаткина (26), Людмила Самсонова (32), Екатерина Александрова (50), Варвара Грачева (71) и Анна Калинская (86).